Da Brescia a Cagliari: Grifo, così non Var

Errori arbitrali di valutazione e la "strana" regola sul richiamo del Var: Perugia ancora penalizzato oltre i meriti sportivi

La stagione 2021/22 del Perugia era finita a Cagliari, con la rocambolesca sconfitta a Brescia per 3-2 nel preliminare playoff per la Serie A, subendo la rimonta delle Rondinelle. Quella 2022/23 è cominciata venerdì 5 agosto con un’altra sconfitta per 3-2, questa volta subendo la rimonta degli isolani.

Da Brescia…

Due partite in cui non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali. A Brescia Forneau non aveva fischiato il tocco di mano involontario di Curado in area sul tentativo a vuoto in rovesciata di Lleris. Rigore poi assegnato dall’arbitro, richiamato al Var. Forneau fischierà poi un fallo “di confusione”, all’ultimo secondo dei tempi regolamentari, un istante prima che Santoro scocchi il tiro che avrebbe dato vittoria e qualificazione ai Grifoni.