Curva Nord, corsa contro il tempo: completato il primo settore, si lavora al secondo VIDEO

Fondamenta in cemento armato quasi completato, posizionati i gradoni lato Gradinata | Si prepara il montaggio della parte centrale

Corsa contro il tempo per consegnare la Curva Nord e consentirne la riapertura ai tifosi, con piena agibilità, per metà settembre, come da cronoprogramma stilato dagli uffici comunali.

Il posizionamento dei gradoni nel primo settore della Curva Nord – quello lato Gradinata – è stato completato. Gli operai ora stanno lavorando al settore centrale. Mentre prosegue l’intervento di parziale sostituzione e di rafforzamento della struttura metallica nel settore sul lato Tribuna, come avvenuto per gli altri.