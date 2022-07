Incidente tra auto e tir lungo la Terni-Orte, traffico bloccato | Ferita una coppia - Aggiornamenti - Tuttoggi

Incidente all'altezza dello svincolo per Amelia lungo la Terni-Orte, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Personale Anas sul posto

Un incidente lungo la strada statale 675 “Umbro Laziale” (direttrice Terni-Orte) ha causato il temporaneo blocco del traffico in entrambe le direzioni; l’incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo di Amelia (km 21,700) in provincia di Terni.

Incidente tra auto e tir vicino al raccordo autostradale

L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante in un tratto dove la circolazione è regolata a doppio senso su un’unica carreggiata, per lavori in corso. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile, anche per la vicinanza del raccordo autostradale.