Incidente sulla SS75, coinvolti diversi mezzi AGGIORNAMENTI

Tre auto e un furgone si sono toccati all'altezza dello svincolo per Rivotorto, rallentamenti per il traffico in direzione sud

Diversi mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto a metà pomeriggio di giovedì lungo la SS75, in direzione sud, all’altezza dello svincolo per Rivotorto.

Coinvolti un furgone e tre auto, probabilmente a seguito di una manovra di sorpasso.

Un incidente che non sembra abbia avuto conseguenze per coloro che erano all’interno dei mezzi coinvolti, ma che ha rallentato pesantemente il traffico in quel punto.

(notizia in aggiornamento)