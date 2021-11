Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, ferita la donna al volante - Tuttoggi

Un'auto ha perso il controllo e si sarebbe scontrata contro la barriera New Jersey fra gli svincoli di Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno | La conducente è stata portata in ospedale ma non è grave

Paura questa mattina (domenica 7 novembre) lungo il raccordo Perugia-Bettolle, fra gli svincoli di Castiglione del Lago e Tuoro sul Trasimeno.

Un’auto, intorno alle 8.45, ha infatti perso il controllo e si sarebbe scontrata contro la barriera New Jersey all’altezza del km 21 (direzione sud), uscendone semi distrutta.

La conducente, una 50enne, è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata portata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incidente. La strada è stata anche chiusa per un paio d’ore, per permettere a vigili del fuoco, Polizia stradale e Anas di ripulire la carreggiata dai detriti e dalla carcassa dell’auto. La riapertura al traffico è avvenuta intorno alle 11.30