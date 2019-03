Incidente in serata, lunghe code sulla SS75

share

Traffico bloccato lungo la Ss75, nei pressi del cantiere di Ospedalicchio, a causa di uno scontro frontale tra due vetture. L’impatto è avvenuto nel punto in cui, a causa della statale in direzione nord per il rifacimento dell’asfalto, sulla corsia sud si viaggia nei due sensi di marcia.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia, intervenuta sul posto, una delle vetture ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con l’altra, che è finita fuori strada.

Lievemente feriti i conducenti dei veicoli. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati hanno determinato il blocco del traffico, con lunghe code che si sono create a Bastia Umbra, in direzione nord, e dopo Collestrada, tra chi procede in direzione sud. Il traffico sta ora lentamente tornando alla normalità, pur con i ritardi dovuti al cantiere.

