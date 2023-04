Incidente in moto nelle Marche, muore 40enne umbro

Nel terribile incidente ha perso la vita un giovane di Foligno, residente a Terni: era nelle Marche con un gruppo di amici

Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato in provincia di Macerata, nel territorio comunale di Valfornace. A perdere la vita è stato un 40enne di Foligno, da tempo residente a Terni, Vinicio Aristei.

Il giovane umbro era in sella alla sua moto – insieme ad un gruppo di amici – quando si è scontrato frontalmente con un fuoristrada, condotto da un marchigiano. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale tra Sant’Ilario e Fiordimonte, subito dopo una curva, secondo quanto riportano i giornali locali. Nel terribile impatto tra la sua moto e l’auto Vinicio Aristei sarebbe morto sul posto. Inutili infatti i soccorsi: era stato attivato anche l’elisoccorso ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il giovane umbro ed il mezzo aereo è stato poi fatto rientrare alla base.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme a 118 e vigili del fuoco. La salma del giovane è stata portata in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.