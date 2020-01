Incidente con feriti sul Raccordo, traffico in tilt - Tuttoggi

Incidente stradale sul Raccordo autostradale Perugia – Bettolle, in direzione Magione, all’altezza dell’uscita di Corciano. Coinvolti due mezzi, un furgone e una autovettura, che per cause in corso di accertamento sono entrate in collisione, finendo contro le barriere di protezione.

I conducenti dei mezzi sono stati soccorsi dal 118. Sul posto la polizia stradale ed i vigili del fuoco.

Il traffico su tutto il Raccordo ed anche dal Nodo di Perugia all’altezza di Collestrada sta subendo pesanti rallentamenti.