Incendio nel centro storico di Spoleto, condizioni stabili per l'uomo ricoverato ieri notte - Tuttoggi.info

La vittima è stata trasportata ieri sera all'Ospedale "S. Matteo degli Infermi". Le condizioni sono stabili dopo monitoraggio notturno

Nella serata di ieri 2 settembre, un serio incendio è scoppiato nel centro storico di Spoleto, in un appartamento situato in via degli Abeti. All’interno dell’appartamento c’era un uomo che è stato prontamente soccorso dal Servizio 118 e trasportato all’ospedale “S. Matteo degli Infermi” di Spoleto. Il paziente è stato sottoposto ad osservazione intensiva durante la notte presso la OBI (Osservazione Breve Intensiva) per verosimile inalazione di fumi e un iniziale incremento dei livelli di monossido di carbonio nel sangue.

Secondo un comunicato rilasciato dall’ASL2, il paziente è in buone condizioni di salute ed è stato attentamente monitorato dall’equipe medica diretta dalla dott.ssa Anna Maria Rotelli. Stando alle ultime informazioni, se gli esami ematici ripetuti questa mattina rientreranno nei valori di riferimento, il paziente sarà dimesso.

Intervento dei soccorritori

L’allarme era scattato intorno alle ore 20:00 di ieri. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Spoleto, che hanno operato con celerità per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona. Le operazioni di soccorso sono state complesse, vista la posizione centralissima dell’appartamento incendiato, ma sono state portate a termine con successo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Spoleto. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.