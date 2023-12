Incendio in un appartamento a Bevagna, donna in ospedale

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare due ore per spegnere le fiamme dell'appartamento di via Fratelli Cervi

Incendio in un appartamento in via Fratelli Cervi, a Bevagna. Le fiamme sono divampate intorno alle 22.50 e hanno inghiottito ben presto tutto l’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Foligno che hanno impiegato due ore per mettere in sicurezza l’abitazione. La proprietaria dell’abitazione, che era in casa, è stata portata in ospedale per accertamenti. Da accertare le cause dell’incendio.