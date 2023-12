Ex scuola di Giano, sabato l'inaugurazione dopo i lavori - Tuttoggi.info

A seguire, nella sala Frà Giordano, ci sarà l'annunciata cerimonia di consegna della bandiera di Giano tra i Borghi più belli d'Italia

Sabato 23 dicembre, alle ore 10, ci sarà il taglio del nastro dei lavori recentemente ultimati a Giano dell’Umbria nell’area della ex scuola. “Gli interventi, eseguiti dalle ditte Edilizia Castellini ed Eredi Cavallo Francesco e appaltati da Anas, hanno visto il consolidamento del muro esterno dell’edificio della ex scuola, danneggiato dal sisma 2016, che aveva comportato anche la chiusura al traffico della strada soprastante”, ha spiegato il vice sindaco Jacopo Barbarito.

“I lavori hanno visto anche il rifacimento della passerella di ingresso all’edificio – recentemente oggetto di un contributo a valere sui fondi Pnrr per la progettazione di una residenza per anziani con palestra riabilitativa – l’abbattimento di un albero pericolante, la messa in sicurezza della chiesa di San Biagio, il rifacimento dell’asfalto nel passo di immissione alla strada provinciale e per l’accesso alla struttura, nonché la pulizia dell’area circostante. In questo modo sarà ora ufficialmente possibile riprendere il transito veicolare su tutta la carreggiata che collega Giano a Seggiano, oggetto di un importante intervento di sistemazione del fondo stradale da parte dell’Agenzia forestale regionale nelle scorse settimane. Ringrazio il direttore dei lavori, ingegner Aurelio Maschiella (Anas) e le ditte che hanno curato le due fasi dell’opera, che ha registrato nel 2021 una rimodulazione della spesa e del finanziamento, che ha sfiorato complessivamente i 500 mila euro, a seguito del peggioramento delle condizioni del muro danneggiato dal sisma”, ha concluso Barbarito.

A seguire, nella sala Frà Giordano, ci sarà l’annunciata cerimonia di consegna della bandiera e dell’attestato da parte del presidente dell’associazione “I borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi.