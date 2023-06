A Giano dell'Umbria finanziati tre progetti di riqualificazione di strutture strategiche - Tuttoggi.info

Si tratta degli impianti sportivi di Bastardo, dell'ex-elementare di Giano capoluogo e dell'edificio denominato "ex Bevanate" a Bastardo.

Il Comune di Giano dell’Umbria ha ottenuto un finanziamento pari a 251.856 euro per il miglioramento, la riqualificazione e il recupero di tre strutture e impianti strategici per il territorio. I fondi riguardano tutte le spese per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Nello specifico, si tratta degli impianti sportivi di Bastardo, dell’ex scuola elementare di Giano capoluogo e dell’edificio denominato “ex Bevanate” a Bastardo.

“I fondi ottenuti hanno consentito l’avvio delle relative gare per selezionare i progettisti che dovranno individuare i migliori interventi sulle infrastrutture, volti a conseguire gli obiettivi indicati dall’amministrazione comunale, di concerto con il responsabile dell’ufficio tecnico-manutentivo, e previsti in fase di richiesta del finanziamento”, ha spiegato il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Jacopo Barbarito.

“Le tre selezioni sono state ultimate e gli incarichi sono stati affidati ad altrettante squadre di professionisti, per un importo complessivo di 186 mila euro. Ieri, insieme al sindaco Manuel Petruccioli, abbiamo incontrato i vari pool di progettisti a cui sono state fornite le linee guida per i relativi interventi. Il cronoprogramma prevede l’ultimazione della fase di progettazione entro sette mesi dal momento della stipula del contratto”, conclude Barbarito.

Obiettivo dell’amministrazione è recuperare l’edificio “ex Bevanate” con interventi di riqualificazione, ristrutturazione e miglioramento sismico per adibirlo a servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo al “Dopo di noi”.

L’ex scuola elementare di Giano capoluogo sarà riqualificata e adeguata agli standard previsti per renderla una residenza per anziani con palestra riabilitativa.

Per il campo sportivo di Bastardo, infine, a completamento degli interventi già realizzati nel corso del 2022, è prevista la riqualificazione e l’adeguamento sismico della struttura, nonché la valutazione dei migliori interventi volti a conseguire un efficientamento energetico.