“Valnerina ternana senza coperture nei casi di emergenza-urgenza": l'interrogazione di Bori e De Luca in Giunta - Tuttoggi.info

"E' necessario prendere atto del sensibile aumento delle richieste di intervento sul territorio".

“La Valnerina e larga parte del ternano risultano essere un’area quasi abbandonata, senza le necessarie risposte e coperture in termini di interventi nei casi di emergenza-urgenza”.

A denunciarlo, in un’interrogazione, i consiglieri regionali Tommaso Bori (Pd) e Thomas De Luca (M5S), che chiedono alla Giunta regionale umbra se sia a conoscenza della difficile situazione dell’area, se intenda effettuare una verifica dell’adeguatezza della gestione della rete di emergenza e attivarsi con la direzione aziendale della Usl Umbria 2 “per sollecitare l’estensione della copertura della rete 118 presente in Valnerina da 12 a 24 ore, l’attivazione di un’ulteriore postazione di soccorso infermieristico h24 per la città di Terni e la riconvocazione di un tavolo regionale sull’emergenza – urgenza tra Regione, Usl2 e azienda ospedaliera di Terni”.

“Il rapporto tra mezzi di soccorso e popolazione è squilibrato rispetto a quello degli altri distretti“

“Il sistema di emergenza è stato predisposto in Umbria nel 1999 e negli anni – affermano Bori e De Luca – è andato incontro a una serie di riassetti. Nel distretto Terni 1, che conta 135mila abitanti e comprende i Comuni di Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini e Stroncone, sono previste: 3 postazioni h24 con infermiere, 1 h12 con infermiere, 1 auto medica h24 con medico e infermiere a bordo, con un rapporto mezzi di soccorso / popolazione di 1 a 38.500. In questo distretto si registra un elevato numero di abitanti per chilometro quadrato: questo determina una situazione preoccupante per il sistema di emergenza, poiché il rapporto tra mezzi di soccorso e popolazione è squilibrato rispetto a quello degli altri distretti e a quello dell’area nord. I tempi medi di intervento, inoltre, non sono rispettati: dal 2014 ad oggi si sono allungati di 2 minuti ogni anno”.

“L’area geografica a cui ci riferiamo – continuano Bori e De Luca – solo nel periodo invernale conta una popolazione residente di 6mila abitanti (Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino), ai quali si aggiungono più di 25mila utenti provenienti dal versante est del Comune di Terni, dove Piedulico, Marmore e Torre Orsina sono mete turistiche importanti, soprattutto nel periodo estivo. Attualmente la postazione del 118 collocata presso il Comune di Ferentillo è attiva 12 ore (8-20), ma non riesce a garantire risposte concrete alle molteplici richieste di intervento provenienti da quel territorio e da quello ternano”.

“La carenza di medici aggrava la situazione”

“Ad aggravare la situazione la carenza di medici che ha determinato la riduzione di apertura della sede della guardia medica presso un altro Comune della zona, Arrone; questo territorio rischia quindi di essere lasciato senza alcun presidio sanitario poiché spesso l’unica ambulanza disponibile viene attivata anche per supportare le esigue risorse dedicate al Comune di Terni. I cittadini, dunque, lamentano l’indisponibilità di mezzi: spesso devono provvedere al trasporto in ospedale con mezzi propri”.

“E’ necessario, infine, prendere atto del sensibile aumento delle richieste di intervento sul territorio, in un contesto in cui manca l’ambulanza dedicata ai trasferimenti secondari h24 per Terni”.