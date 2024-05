Già ufficiale in servizio a Roma, “Vannacci ineleggibile nel Centro”

Si valuta il Codice militare. E sulle contestazioni, Salvini: ha combattuto l'Isis, non penso abbia paura di qualche manifestante

Il generale Roberto Vannacci non può essere eletto nella circoscrizione Centro alle Europee nella lista della Lega, da indipendente, come nelle altre circoscrizioni.

Vannacci, prima di accettare la candidatura era stato nominato Capo di Stato Maggiore di Comfoter Esercito con sede a Roma. E quindi, secondo il Codice sull’Ordinamento Militare, non può essere candidato a Roma, anche se attualmente è sospeso dal servizio. Insomma, Vannacci, in caso di elezione (è capolista) non sarebbe eleggibile per il Centro.

“Se si può candidare qualcuno che è in carcere con accuse gravissime, perché non si può candidare chi ha difeso la patria?” il commento del leader della Lega Matteo Salvini a Mattino Cinque News.

Quanto alle contestazioni a Napoli per la candidatura di Vannacci, autore del controverso libro, Matteo Salvini, a Foligno, ha allargato le braccia, rispondendo: “Secondo qualche estremista Vannacci e Salvini non hanno diritto di parola. Vuol dire che abbiamo fatto bene a candidarlo in nome della libertà. Il generale Vannacci ha combattuto l’Isis, è stato in Iraq e Afghanistan, non penso che abbia paura di qualche poco democratico manifestante a Napoli”.

Il generale Vannacci sarà ospite di “Isola del Libro Trasimeno”, la rassegna che si tiene ogni anno a Passignano sul Trasimeno. Il Comune ha deciso di non concedere il patrocinio, in disaccordo con le modalità dell’evento, per una presenza che cade durante la campagna elettorale.