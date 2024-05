Bandecchi rap, video di Radio Rock diventa virale - Tuttoggi.info

Stefano Bandecchi ''rappa' in consiglio comunale nel video di Radio Rock. Ecco le 'frasi cult' del sindaco di Terni messe in 'musica'

Un video con il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, protagonista in stile rap, è stato montato dall’emittente Radio Rock Fm 106.6. Il video, con le ‘frasi cult’ di Bandecchi è diventato subito virale, riscuotendo migliaia di visualizzazioni e anche l’apprezzamento dello stesso sindaco che ha commentato: “Per ridere ma con un grande fondo di verità”. Titolo del rap “Voi non contate un cazzo”, con commenti non troppo lusinghieri al seguito: qualcuno ironizza “Vorrei taggarlo, ma ho paura che mi venga a pestare”, qualcuno insulta, ma c’è anche chi apprezza. Ecco il video.