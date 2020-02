Inaugurata la nuova Gelateria Crispini, ecco il segreto del gelato Campione del mondo - Tuttoggi

Sabato 8 febbraio la famiglia Crispini ha riaperto, in vista della stagione primaverile, la storica gelateria in Viale Trento e Trieste a Spoleto. Una forte impronta green caratterizza oggi il negozio che appare completamente rinnovato, negli arredi, nell’immagine, nei colori. Non nelle intenzioni però visto che la filosofia di questo brand, made in Spoleto, è sempre votata alla ricerca dell’alta qualità attraverso l’impiego di materie prime super selezionate.

La nuova gelateria Crispini è interamente plastic free e attraverso l’immagine del tutto rinnovata racconta la storia del gelato che, partendo da Spoleto è arrivato in tutto il mondo. In città tutti ricordano come nel 2017 Alessandro Crispini vinse il Gelato World Tour grazie al suo ormai celeberrimo gusto pistacchio, celebrato oggi in numerose varianti nella Pistacchieria Crispini in Piazza del Mercato, sempre a Spoleto. Ma come si diventa Campioni del Mondo?

Secondo Alessandro le chiavi sono 3: gourmet, natural e love. E sono gli stessi elementi che si ritrovano nella rinnovata gelateria di Viale Trento e Trieste alla cui inaugurazione hanno partecipato davvero in tanti. Ospiti di eccezione il Maestro Sergio Colalucci e l’amico e collega Ennio Cannella.

Intervista a Alessandro Crispini

Tre nuovi gusti presentati per l’occasione. Il primo firmato da Alessandro: Pistacchio con croccante al sale di Formentera che fa parte di una serie di gusti votati all’incontro tra il pistacchio e le eccellenze locali con alcune eccezioni dal mondo come in questo caso. Gli altri due portati dai due ospiti. Il cavallo di battaglia di Colalucci intitolato “Sapori di Sicilia”, gelato al gusto di Mandorla d’Avola con salse di agrumi di Sicilia, limone, arancia e mandarino con pralinato di pistacchi, mandorle e nocciole e quello di Cannella “Bianco Piceno”, gelato su base bianca aromatizzato all’anice verde con aggiunta del funghetto di offida arricchito con scaglie di cioccolato fondente al 70%.

La gelateria Crispini in Viale Trento e Trieste, 29 a Spoleto è aperta tutti i giorni dalle 13 alle 20, la Pistacchieria in Piazza del Mercato a Spoleto inaugurerà la nuova stagione venerdi 14 febbraio. Già aperta a Foligno la Gelateria Crispini in Largo Carducci. Attivi i canali social con pagina Facebook e profilo Instagram sempre aggiornati. Disponibili gusti per Celiaci.