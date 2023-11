In volo sui cieli dell’Umbria con l’Aeronautica Militare: le spettacolari immagini VIDEO E GALLERY

Dall'aeroporto San Francesco di Assisi su un SIA U-208 del 60° Stormo di Guidonia: quant'è bella la Valle Umbra anche dall'alto

Il cielo è plumbeo sopra l’aeroporto San Francesco d’Assisi. Ma le condizioni meteo sono comunque sufficientemente buone per consentire ai Siai U-208 dell’Aeronautica Militare di alzarsi in volo. Alcuni con la tradizionale livrea militare, due sfoggiano quella pensata per il Centenario dell’Aeronautica, con l’aquila turrita.

L’occasione è la presentazione del Corso di cultura aeronautica che ha coinvolto 160 studenti di sette scuole di Perugia.

Alla guida di uno dei Siai U-208 del 60° Stormo dell’Aeronautica Militare c’è una comandante donna, a dimostrazione di come, nei cieli, la parità di genere sia ormai una consolidata realtà.

L’aereo compie delle piccole evoluzioni in cielo, con sullo sfondo la meraviglia del centro storico di Assisi, ovviamente a debita distanza per motivi di sicurezza. E poi, volteggiando dall’altra parte, si apre la Valle Umbra. E ancora, tornando a nord Perugia in lontananza.

Sino all’atterraggio sulla pista del San Francesco di Assisi.