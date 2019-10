In tasca droga e coltello, arrestati i due stranieri della lite in Duomo IL VIDEO

La polizia ha arrestato due cittadini del Gambia protagonisti della violenta lite scoppiata nel tardo pomeriggio di lunedì sulle scalette del Duomo. Una scena, ripresa con il telefonino da alcuni passanti, che ha destato profonda impressione e che è diventata immediatamente virale sui social.

Il tempestivo intervento della Polizia di Stato, in servizio presso il Posto di Polizia “Centro Storico”, ha consentito di fermare la lite, prima che potesse avere conseguenze ben più gravi. Uno dei due, quello finito a terra dopo un colpo ricevuto, è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari.

I poliziotti, anche grazie all’intervento in ausilio della Squadra Volante, attraverso un’azione sinergica di perlustrazione delle zone limitrofe al luogo della lite, sono riusciti a rintracciare l’altro litigante, mentre cercava di darsi alla fuga tra le viuzze del centro.

Nonostante la resistenza opposta dal secondo soggetto rintracciato, gli agenti sono riusciti immobilizzarlo, reperendogli all’interno di una delle tasche un coltello.

Nel frattempo un’altra pattuglia della Squadra Volante si recava presso il Pronto Soccorso, ove raggiungeva il primo cittadino straniero parte della lite, il quale cercava di frapporsi al controllo degli agenti opponendo anch’egli resistenza. Dal controllo di quest’ultimo emergeva il possesso di marijuana, per una quantità di oltre 40 grammi, suddivisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio.

Al termine delle attività di rito i due cittadini gambiani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, il primo rintracciato e soccorso nell’acropoli, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre, il secondo, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

