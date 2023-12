In tanti con l'influenza per le feste, domani l'open day per il vaccino Covid: sedi e orari - Tuttoggi.info

In Umbria numerose sedi sanitarie dove si potrà fare il vaccino per il Covid senza prenotazione il 27 dicembre 2023

Festività natalizie a letto o comunque alle prese con vari virus per numerose persone anche in Umbria. Tra influenza di stagione, virus intestinale e Covid, in questi ultimi giorni sono svariati gli umbri contagiati, anche viste le numerose situazioni di conviviliatà del periodo. Come le recite scolastiche, le cene aziendali o sociali ed ovviamente gli incontri in famiglia.

Tantissimi anche i casi di Covid, spesso associati a raffreddori e febbre, spesso scoperti tramite tamponi fai da te o nelle strutture sanitarie dove i test vengono effettuati regolarmente sui pazienti. Ma se la malattia non desta più grande preoccupazione a livello generale, equiparata agli altri virus stagionali, rimane il rischio per le persone fragili o immunodepresse, per le quali il Coronavirus potrebbe avere conseguenze molto gravi. Oltre alle criticità ben comprensibili per le strutture ospedaliere, con alcuni reparti in difficoltà. Per questo prosegue comunque la campagna vaccinale, con la Regione Umbria che ha promosso un open day in tutto il territorio regionale per la giornata di domani, mercoledì 27 dicembre.

Per l’occasione, sarà possibile recarsi, senza prenotazione, in uno dei centri vaccinali appositamente aperti in ogni Distretto sanitario della Usl Umbria 1 (Branca, Umbertide, Città di Castello, Bastia Umbra, Marsciano, Castel del Piano, Passignano sul Trasimeno) e della Usl Umbria 2 (Foligno, Terni, Amelia, Narni, Orvieto, Spoleto, Cascia, Norcia).

Di seguito i dettagli delle strutture in Umbria che saranno aperte per l’open day e gli orari.

Alto Tevere

Centro salute di Umbertide (largo Cimabue) 8 – 13

Punto vaccinale poliambulatori Città di Castello (presso ospedale via Angelini) 14 – 19

Assisano

Palazzo della salute di Bastia 9 – 13 e 14 – 18,30

Perugino

Centro di salute di Castel del Piano 9 – 13 e 14 – 18

Trasimeno

Punto di erogazione di Passignano (via Pieve 4) 9 – 13 e 14,30 – 18

Terni

Centro di salute 1 (Tacito) 9.30 – 13.30

Centro di salute 2 (Ferriera) 9.30 – 13.30

Centro di salute 3 (Colleluna) 9.30 – 13.30

Amelia

Casa della comunità 9.30 – 13.30

Narni

Centro di salute 2 (Narni Scalo) 9.30 – 13.30

Orvieto

Distretto (via Postierla) 8 – 17

Spoleto

Distretto via San Carlo 8.30 – 11 e 12 – 16

Aft via Manna 8.30 – 11 e 12 – 16

Valnerina

Aft Cascia (via XX Settembre) 12 – 16

Poliambulatori Norcia (via dell’Ospedale) 12 – 16

Foligno

Caserma Gonzaga (viale Mezzetti 2) 9 – 16

Nelle prossime settimane verranno organizzati ulteriori appuntamenti come quello del 27 dicembre. Per coloro che non potessero aderire agli open day, rimane sempre valida la somministrazione del vaccino previa prenotazione, rivolgendosi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione o tramite il portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/