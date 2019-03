In programma lavori a Palazzo del Papa di Strettura, Spoleto

Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in Loc. Palazzo del Papa di Strettura. L’intervento ha richiesto la modifica temporanea della circolazione per consentire l’esecuzione, in sicurezza, dei lavori stradali prevedendo l’istituzione del divieto di sosta, transito e passaggio pedonale.

Le modifiche saranno in vigore dalle ore 7.00 di martedì 26 marzo, fino alle ore 18 di giovedì 28 marzo.

Nello specifico è prevista l’istituzione del divieto di sosta, con l’obbligo della rimozione estesa a tutti i veicoli (con l’eccezione di quelli necessari ai lavori), in ambo i lati della S.C. n° 160 STRADA EX S.S. N° 3 FLAMINIA e, sempre nello stesso tratto, l’istituzione del divieto del passaggio pedonale con l’eccezione delle maestranze necessarie ai lavori.

