Gubbio, morto Raffaele Gasparri: oggi i funerali, il cordoglio della Croce Bianca - Tuttoggi.info

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Gubbio, morto Raffaele Gasparri: oggi i funerali, il cordoglio della Croce Bianca

Redazione

Gubbio, morto Raffaele Gasparri: oggi i funerali, il cordoglio della Croce Bianca

Ven, 24/04/2026 - 07:44

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Con profondo dolore la Croce Bianca Città di Gubbio ODV comunica la scomparsa del proprio presidente Raffaele Gasparri. I funerali si terranno il 24 aprile alle 15 nella chiesa di San Francesco a Gubbio. La Croce Bianca ha diffuso una breve nota di cordoglio

Raffaele è stato per tutti noi molto più di un presidente: è stato una guida, un punto di riferimento umano e associativo, un uomo di grande visione, sempre pronto a spendersi per gli altri e per il bene della comunità.

Con dedizione, passione e straordinaria generosità ha creduto profondamente nell’Associazione, contribuendo a rifondarla e a farla crescere nel tempo fino a renderla una realtà solida e radicata nel territorio, impegnata ogni giorno al servizio della comunità e del sistema sanitario della Regione Umbria.

Il suo esempio, il suo spirito di servizio e il suo amore per la Croce Bianca di Gubbio, resteranno per sempre un riferimento per tutti i volontari e gli operatori dell’Associazione.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e incolmabile nella nostra grande famiglia.

Tutta la Croce Bianca Città di Gubbio ODV si stringe con affetto alla moglie Anna alle figlie, ai nipoti e parenti tutti, esprimendo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza in questo momento di grande dolore.

Custodiremo e porteremo avanti con responsabilità e gratitudine gli insegnamenti e i valori che Raffaele ci ha trasmesso, continuando a servire la comunità con lo stesso impegno e lo stesso cuore che lui ha sempre dimostrato.

Ciao Presidente.
Il tuo esempio continuerà a camminare con noi.

Firmato,

Il Consiglio di Amministrazione, i volontari, i dipendenti e tutta la grande famiglia della Croce Bianca Città di Gubbio ODV.

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