Immigrazione, a Norcia lo sportello di consulenza e orientamento del Cidis - Tuttoggi.info

Ogni giovedì attivo lo sportello del Cidis che offre servizi di supporto di vario tipo, dalle pratiche amministrative alla sanità

E’ attivo a Norcia, nella sala Digipass di via Solferino (nella foto), lo sportello di consulenza ed orientamento in materia di immigrazione promosso dal Cidis. Il servizio è attivo tutti i giovedì dalle ore 14:30 alle 18:30; per prendere appuntamento è necessario inviare un messaggio Whatsapp al numero 339.8310645, per informazioni si può contattare la mail norcia@cidisonlus.org .

All’interno dello sportello Cidis, si potranno avere informazioni ed assistenza in merito a pratiche amministrative, come: richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, carta di soggiorno UE, richieste di cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare, tutela dei diritti, richiesta di protezione internazionale. Inoltre gli operatori svolgono un’attività di orientamento giuridico contro le discriminazioni, con la possibilità di effettuare segnalazioni anonime, di avere protezione contro atti discriminatori pubblici e privati, segnalazioni UNAR.

Il Cidis offre poi orientamento formativo e professionale: segnalazione di corsi di alfabetizzazione, di formazione professionale, redazione CV, segnalazione delle opportunità lavorative e di tirocinio nella Regione. Infine, viene dato anche un orientamento socio-sanitario e abitativo su: cure mediche, esenzioni, servizi pubblici del territorio, intermediazione abitativa.