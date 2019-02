Il Sindaco di Foligno, Nando Mismetti ricorda il Prof. Orfeo Carnevali

“A quasi 10 anni dalla morte, avvenuta nel febbraio del 2009, voglio ricordare il prof. Orfeo Carnevali, personaggio di spicco della sanità umbra e particolarmente legato a Foligno”.

Lo ha detto il sindaco di Foligno, Nando Mismetti, ricordando che “proprio oggi, 1° febbraio, nel 1989, assunsi l’incarico di presidente del Comitato di Gestione della U.L.S.S. Valle Umbra Sud succedendo allo stesso Carnevali. Credo che sia doveroso mettere in rilievo figure come quelle di Carnevali, e indicarle alle giovani generazioni. Anche perché il professor Carnevali rimarrà per sempre nel ricordo dei folignati come colui che ha fortemente voluto il nuovo ospedale e per questo si è battuto per anni”.

