Il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni si presenta alla Biblioteca “S. Penna” di San Sisto - Tuttoggi.info

Primo appuntamento, mercoledì 13 marzo alle 17.30 alla biblioteca “S. Penna” di San Sisto, a Perugia, per il ciclo di incontri di presentazione della V edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, promosso dall’associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi, in collaborazione con ali&no editrice, la rivista Noidonne e il Comune di Perugia. Fino al 12 aprile alcune Biblioteche della Giuria Popolare ospiteranno la fondatrice del premio, Francesca Silvestri, e giurati e giurate del territorio per parlare del bando (c’è tempo fino al 27 maggio per partecipare con il proprio romanzo inedito) dedicato ai temi presenti nell’opera dell’intellettuale e scrittrice, scomparsa nel 2018, che nella sua vita ha saputo coniugare scrittura e impegno civile.

Dopo l’incontro di mercoledì, con la partecipazione dei giurati Sergio Pasquandrea e Pierpaolo Peroni, si proseguirà il 22 marzo alla Biblioteca delle donne “L. Cipollone” di Perugia, il 29 marzo allo spazio Qui di S. Sisto, il 5 aprile alla Biblioteca Comunale di Tuoro sul Trasimeno e il 12 aprile alla Biblioteca “G. Rodari” di Corciano. Chiusura fuori regione il 16 maggio, al Gabinetto Vieusseux di Firenze – prestigioso Archivio in cui sono depositati documenti e manoscritti di Clara Sereni – in compagnia dei giurati Simone Casini e Puma Valentina Scricciolo.



Bando completo e info per partecipare: www.premioletterarioclarasereni.it



Luogo: Biblioteca “S. Penna”, viale San Sisto, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA