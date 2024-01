Il Perugia non si ferma, Pontedera espugnata 3-2 | Pagelle

Adamonis strepitoso in avvio, poi vantaggio di Sylla e doppietta di Mezzoni. I padroni di casa accorciano per due volte prima di arrendersi

Il Perugia di Formisano coglie un’altra vittoria, espugnando il campo del Pontedera 3-2 al termine di una partita rizza di emozioni. Adamonis evita per due volte lo svantaggio in avvio, poi il Grifo piazza il doppio colpo con la rete da opportunista di Sylla e il colpo al volo di Mezzoni. All’inizio del secondo tempo i padroni di casa riaprono la gara con Guidi. Ancora Mezzoni per il Grifo, che nel finale deve soffrire dopo il gol di Delpupo.

La partita

13′ pt OCCASIONE PONTEDERA Adamonis chiude la porta a Delpupo che si era presentato tutto solo davanti a lui.

21′ pt GOL PERUGIA, SYLLA Cioci respinge il tiro di Kouan dal limite, l’attaccante del Perugia è più rapido di tutti e insacca per il gol del vantaggio.

33′ pt OCCASIONE PONTEDERA Ancora Adamonis, che questa volta neutralizza la girata di Ganz.

43′ pt GOL PERUGIA, MEZZONI Gran colpo al volo di Mezzoni, che finalizza il cross di Lisi. Perugia micidiale nello sfruttare le occasioni che si presentano.

45′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-2 Adamonis salva per due volte il Perugia, che poi sfrutta la maggiore qualità in attacco e chiude la prima frazione con il doppio vantaggio grazie allo spunto da opportunista di Sylla e al colpo al volo di Mezzoni.

3′ st GOL ANNULLATO AL PONTEDERA Ganz trova la deviazione vincente sul cross di Guidi, ma il gol viene annullato giustamente per fuorigioco.

7′ st GOL PONTEDERA, GUIDI Il sinistro del calciatore del Pontedera batte Adamonis e riapre la gara.

8′ st OCCASIONE PONTEDERA Delpupo colpisce di testa, la palla termina al lato di poco.

12′ st Formisano corre ai ripari e manda in campo Angella al posto di Lisi.

25′ st OCCASIONE PONTEDERA Perretta si ritrova il pallone buono per il pari, ma non inquadra la porta.

32′ st GL PERUGIA, MEZZONI Sul corner il difensore biancorosso svetta e insacca per il 3-1.

41′ st GOL PONTEDERA, DELPUPO L’attaccante, lasciato solo, può battere e tenere aperta la partita per un finale che si annuncia incandescente.

44′ OCCASIONE PONTEDERA Ianesi si ritrova solo davanti al portiere del Perugia, ma non inquadra la porta.

50′ st FINISCE 2-3 Il Grifo soffre, ma coglie un’altra vittoria, battendo il Pontedera 3-2 grazie alla doppietta di Mezzoni e alla rete di Sylla. Ma che sofferenza nel finale…

Tabellino e pagelle

Pontedera – Perugia 2.3

22′ pt Sylla (Pe), 43′ pt e 32′ st Mezzoni (Pe), 7′ st Guidi (Po), 41′ st Delpupo

Pontedera: Ciocci 5, Martinelli 5.5 (14′ st Calvani 6), Espeche 5.5 (26′ st Selleri 6), Perretta 6, Ignacchiti 6 (39′ st A. Provenzano), Delpupo 6.5, Angori 6, Guidi 7, Benedetti 5.5 (26′ st Peli 6), Ianesi 6, Ganz 6. All. Canzi 6.5.

Perugia: Adamonis 7, Mezzoni 8, Lewis 5.5, Viti 6 (1′ st Cancellieri 6), Paz 6.5, Iannoni 6 (40′ st Souaré sv), Torrasi 6, Lisi 6 (12′ st Angella 5.5), Kouan 6.5, Seghetti 6 (39′ st Cudrig sv), Sylla 7. All. Formisano 7.

La partita dei Grifoni

Adamonis 7: nel primo tempo chiude per due volte la porta ai padroni di casa in modo prodigioso, evitando che la partita si mettesse su binari sbagliati. Nella ripresa incassa due reti, complici i compagni del reparto difensivo.

Mezzoni 8: mette il sigillo sulla vittoria con una doppietta, anche se non è impeccabile nella fase difensiva.

Lewis 5.5: troppe occasioni concesse agli avversari, che che si trovano a colpire più volte nell’area biancorossa. Per fortuna senza troppa precisione.

Viti 6: gara giudiziosa, poi viene sacrificato per fare spazio all’esterno con più gamba (1′ st Cancellieri 6: entra e non demerita, anche se manca un po’ in fase di copertura quando i padroni di casa aumentano i giri alla disperata ricerca del pari).

Paz 6.5: solita corsa, senza perdere lucidità. Anche in questo il ragazzo sta maturando gara dopo gara.

Iannoni 6: meno bene del solito, ma comunque prova positiva (40′ st Souaré sv).

Torrasi 6: ripresa complicata per tenere i fili delle trame del gioco.

Lisi 6: serve l’assist che vale il raddoppio (12′ st Angella 5.5: entra per brindare una difesa che però, anche con lui in campo, concede troppo agli avversari).

Kouan 6.5: la sua conclusione porta al vantaggio del Grifo. Quando c’è da soffrire mette il suo fisico al servizio della squadra.

Seghetti 6: tanto movimento in avanti, arrivando però raramente alla conclusione in modo convinto (39′ st Cudrig sv).

Sylla 7: ancora una prestazione positiva del centravanti che mancava al Grifo e non solo per la rete del vantaggio.

All. Formisano 7: coglie la quarta vittoria consecutiva, la sua squadra crea occasioni e le sfrutta. Però dietro, nonostante gli innesti, il reparto è da registrare.