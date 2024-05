Ue, Letta "Vanno estesi i vantaggi del mercato unico" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato unico “si è rivelato uno straordinario mobilitatore di energie, ma troppa parte dell’Europa non ne ha tratto il vantaggio necessario, sia dal punto di vista delle persone che dei territori. La grande sfida che mi sono trovato di fronte con il rapporto che ho scritto è proprio come far sì che tutti abbiano vantaggio dal mercato unico. Ai territori dobbiamo garantire la capacità di avere servizi, istruzione e sanità: quello che sta accadendo è che in Europa si verifica una mobilità che va da sud a nord o da est a ovest”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, curatore del Rapporto sul futuro del Mercato Unico Europeo, a margine dell’evento “Molto più di un mercato – Velocità, sicurezza e solidarietà”.

