Sorpreso con oltre 160 grammi di hashish: arrestato 50enne - Tuttoggi.info

I militari della Stazione Carabinieri di Magione, nella serata di domenica, hanno sottoposto a controllo un cinquantenne umbro, già noto alle forze dell’ordine, fermato dagli operanti mentre si trovava alla guida della propria autovettura nel comune di Magione, località San Feliciano.

L’uomo, all’esito della perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di 21 gr circa.

La successiva perquisizione domiciliare, operata a casa del soggetto nel comune di Perugia, ha permesso di rinvenire ulteriori 144 gr di analogo stupefacente, materiale per il confezionamento dello stesso, un bilancino di precisione, un taglierino intriso di hashish e un telefono cellulare, il tutto sottoposto a sequestro.

Condotto in caserma per ulteriori accertamenti, alla luce di quanto rinvenuto in suo possesso ed in ragione dei rilevanti elementi indiziari raccolti a suo carico, il cinquantenne è stato arrestato in flagranza di reato poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità lo stesso è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito “direttissimo” previsto per la giornata di lunedì.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare in orario notturno.