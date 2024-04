Il CTS Terni espugna Padova - Tuttoggi.info

Successo per il CTS Terni al "Warm Up 2024 - Arsenal Fire Arms" di Agna, Padova: in questa importante gara internazionale tanti podi per i campioni della città di S. Valentino

Un altro straordinario successo per gli atleti del CTS Terni che continuano a brillare sulle scene nazionali e internazionali, confermando il loro talento nel tiro dinamico sportivo. L’evento “Warm Up 2024 – Arsenal Fire Arms”, tenutosi domenica scorsa ad Agna (Padova), ha visto la partecipazione di oltre 420 tiratori da diverse parti d’Europa.Mirko Carapacchi ha raggiunto l’apice conquistando l’oro e il primo posto assoluto nella specialità Production. Federico Trionfetti ha ottenuto un eccellente terzo posto, conquistando il bronzo e dimostrando ancora una volta la sua abilità. Entrambi gli atleti, pilastri della squadra nazionale italiana di tiro dinamico Production, confermano il loro status di campioni.

Significativi anche i risultati conseguiti da altri membri del team del CTS Terni: Margot Scimmi ha brillantemente vinto l’argento nella specialità Production Optic Lady, mentre Andrea Antonelli si è distinto ottenendo l’argento nella Classic Senior e il bronzo nella classe Master.

L’ambiente del CTS Terni è pervaso da un grande entusiasmo, alimentato anche dalla passione di Claudio Trionfetti, proprietario del poligono e fervente sostenitore del progetto sportivo che vede il CTS come hub formativo e competitivo di primo livello per gli appassionati del tiro dinamico.

Prossimamente, il 28 aprile, il CTS Terni avrà l’onore di ospitare gli allenamenti delle squadre nazionali di tiro dinamico, testimonianza ulteriore del riconoscimento e della fiducia nell’eccellenza della nostra struttura e delle competenze tecniche.

CTS Terni continua a essere un punto di riferimento chiave nel tiro dinamico sportivo, promuovendo la crescita dello sport e l’eccellenza atletica.