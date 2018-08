Il Cigno Onlus, cena di beneficenza sold out a Spoleto

Tutto esaurito Sabato 28 luglio presso il ristorante con piscina La Fattoria a Spoleto in occasione della Cena di Beneficenza de Il Cigno. In questo caso il ricavato andrà al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Spoleto.

Diversi gli interventi durante la serata, che ha avuto come cornice lo splendido spazio esterno del locale e ha consentito ai commensali di cenare a bordo piscina in una atmosfera unica. Introdotti dal giornalista Ansa Filippo Casciola sono intervenuti il Dott. Giorgio Maragoni, Primario del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Spoleto, il Dott. Nando Scarpelli dal Reparto di Ematologia del San Matteo degli Infermi, Beatrice Montioni, Vicesindaco con delega ai servizi sociali alla persona, e la Dott.Ssa Ilaria Mari dello Studio Dentistico Antonio Mari che ha sostenuto l’iniziativa e che è intervenuta sulle cure odontoiatriche per i pazienti oncologici.

Ad allietare l’evento una lotteria di beneficenza curata dalla Presidente dell’Associazione il Cigno Vanna Arzuffi e dalla segretaria Letizia Pesci oltre alle esibizioni della scuola di ballo degli allievi della Team Dance, Alessia Filippucci, Gioia Cesarini e Alberto Marcolini, seguiti dal Maestro Paolo Rinaldi e presentati dal ballerino Matteo Billera.

Musica fino a tarda sera con Giampy & Elena live con la partecipazione a sorpresa della cantante Rosella Solfaroli, foto di Roberto Lonis e Video di Roberto Arancio a completare l’evento, ancora una volta riuscitissimo, della Onlus spoletina.

