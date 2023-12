"Il Borgo di Babbo Natale", successo per l'evento - Tuttoggi.info

I ringraziamenti del sindaco di Scheggino, Fabio Dottori, a chi ha reso possibile il successo della manifestazione

Grande successo per la quinta edizione de “Il Borgo di Babbo Natale“, che ha animato Scheggino per due fine settimana con iniziative rivolte ai bambini ma non solo.

Dal sindaco Fabio Dottori arrivano dunque i ringraziamenti a quanti hanno reso possibile la manifestazione: “Voglio ringraziare quanti, espositori, pro loco, organizzatori e dipendenti del Comune, hanno collaborato per la riuscita di questo evento che sta diventando un appuntamento natalizio di riferimento in Umbria. Voglio ringraziare particolarmente l’associazione ‘Il Giardino di Matisse’, le scuole della Valnerina e di Spoleto che hanno partecipato ed i giornalisti che hanno dato copertura mediatica all’evento. Sono convinto che con questo spirito di collaborazione miglioreremo ancora per raggiungere nuovi imporanti obiettivi insieme”.