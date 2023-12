Tutto pronto per Il Borgo di Babbo Natale a Scheggino - Tuttoggi.info

Presentata la quinta edizione de "Il Borgo di Babbo Natale", appuntamento dall'8 al 10 dicembre ed anche il 17: il programma

E’ tutto pronto a Scheggino per la quinta edizione de “Il Borgo di Babbo Natale”, l’evento in programma dall’8 al 10 dicembre e con un’appendice anche il 17 dicembre.

La manifestazione, promossa dal Comune di Scheggino con la collaborazione di Pro loco ed associazioni locali, è stata presentata alla presenza dell’assessore regionale Paola Agabiti, del sindaco Fabio Dottori e della presidente dell’associazione Il Giardino di Matisse, Manuela Amadio.

Aprendo l’incontro, il primo cittadino schegginese ha voluto ringraziare l’assessore Agabiti, l’associazione Il Giardino di Matisse, gli organizzatori della Quarta di Scheggino Maurizio Sapuppo ed Elisabetta Carboni con il loro “mercatino natalizio”, il presidente della Pro loco Pietro Zampolini, il Cedrav e tutti i volontari impegnati nel progetto. “Anche quest’anno – ha evidenziato il sindaco Dottori – abbiamo il piacere di promuovere questa iniziativa aperta alle famiglie ed a tutti i bambini con l’intento di riscoprire le tradizioni del Natale ed il senso dello stare insieme. L’amministrazione comunale ringrazia le associazioni partner e la maestra Manuela Amadio per l’impegno profuso nell’evento, che quest’anno è alla sua quinta edizione”.

“Anche per quest’anno – ha spiegato la presidente del Giardino di Matisse – abbiamo realizzato laboratori e spettacoli per permettere un’esperienza del Natale a 360 gradi, i veri protagonisti indiscussi restano sempre i bambini che, attraverso i loro elaborati, opere e creatività, hanno realizzato la vera scenografia del Borgo di Babbo Natale. Abbiamo avuto il sostegno e la collaborazione dei plessi educativi di Spoleto, della Valnerina e del territorio limitrofo in modo trasversale: dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, dalle primarie alle secondarie per passare ai Licei Professionalizzanti con pcto attraverso l’associazione Cristian Panetto e le Scuole Superiori “Liceo Artistico Sansi Leonardi Volta” di Spoleto – Sezione Scenografia e Sezione Audiovisivo Multimediale ed il Liceo delle Scienze Umane “F. Frezi” di Foligno, senza dimenticare le associazioni culturali ed i singoli artisti. Babbo Natale nel segno dell’inclusività dove anche i bambini con problematiche specifiche hanno avuto modo di esprimere la loro arte ed il loro eccezionale talento”.

Presente alla conferenza stampa anche l’assessore regionale Paola Agabiti, che nel suo precedente mandato da sindaco di Scheggino ha creato le solide basi del progetto del “Borgo di Babbo Natale”. “Scheggino – ha sottolineato – è un borgo meraviglioso che abbiamo valorizzato negli anni attraverso la collaborazione e la sinergia di tutte le associazioni. L’Umbria è una Regione ricca di tante piccole realtà e l’autenticità dei borghi e gli eventi che ne caratterizzano le tradizioni è fondamentale. L’aspetto pedagogico è decisamente rilevante poiché mette l’accento sui giovani e sulla loro formazione”.

Un presepe architettonico quindi, quello di Scheggino che si anima con tante iniziative il prossimo 8, 9 e 10 dicembre, con replica il 17 dicembre. Si potranno quindi visitare la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale, Il Regno della Fiaba, il Laboratorio degli Elfi, la Casa Contadina ed il mercato natalizio della Quarta di Scheggino. Dalle ore 10.30 di ogni giorno il Trenino di Natale partirà da piazza Carlo Urbani per fare il tour del paese fino al bosco incantato dell’Umbria Activity Park, così come la Slitta di Babbo Natale sosterà in piazza per meravigliose foto di famiglia, il sabato e la domenica. Durante le tre giornate verrà messo in scena il “Canto di Natale” di Charles Dickens, a cura della compagnia “Si.A.A.Ma il Teatro”, presso lo Spazio Arte Valcasana.

L’evento verrà inaugurato venerdi 8 dicembre alle ore 11.30 con l’esibizione “Canti di Natale” del coro “San Nicola” di Scheggino, diretto da Maestro Colin Baldy. Nel pomeriggio laboratorio di falegnameria Elfi a lavoro, con l’associazione “Il Sorriso di Teo”, a seguire l’esibizione della band “Cooperazione Rock”, dell’associazione Modern Music School.

La giornata del Sabato invece si aprirà con Pompieropoli, in piazza Carlo Urbani, una prova pratica per tutti i bambini avventurosi. Nel pomeriggio “The Grinch”, lettura animata a cura di Jessica Vitali e Marco De Angelis, allo Spazio Arte Valcasana, dopo il “Canto Di Natale” si svolgerà “Il Mago del Borgo” a cura dell’associazione “Il Filo Rosso”.

Domenica 10 Dicembre il borgo si riempirà di musica natalizia. La mattina ed il pomeriggio La Banda di Spoleto si esibirà in Piazza Carlo Urbani. Allo Spazio Pangea ci saranno invece gli istruttori degli Arcieri del Grifo, i quali aiuteranno bambini ed adulti alla pratica outdoor di tiro con l’arco. Si ripeteranno a Spazio Arte Valcasana “Canto di Natale” e la performance del coro di San Nicola. Alle ore 11.30 l’esibizione del coro di voci bianche del “Teatro Lirico Sperimentale” con il maestro Mauro Presazzi. Nel pomeriggio “Le Rompibolle natalizie” a cura dell’associazione Giardino di Matisse: ideazione, regia e letture di Anna Rita Antonelli, Voce Jessica Vitali, laboratorio creativo di Manuela Amadio. Alle 17.30 “Fenenne ed il regalo più bello”, cordata per le vie del borgo a cura di Maria Luisa Morici che prenderà forma nell’arcata della Chiesa di San Nicola.

Ruolo importante nella manifestazione è assunto dalle aziende del territorio che hanno voluto sostenere l’evento.

“Il Borgo di Babbo Natale”, però, non finirà questo week end: è già in programma una ulteriore data, domenica 17 dicembre, dove si ripeteranno le attrazioni principali con il mercato natalizio della Quarta di Scheggino che sarà protagonista nelle vie del borgo, per regali speciali e di alta qualità. Si replicherà inoltre alle 15.30 “Canto di Natale” di Charles Dickens, a cura della compagnia “Si.A.A.Ma il Teatro” presso lo Spazio Arte Valcasana. Alle 16.30, infine, è in programma la presentazione del libro “Il viaggio dell’anima tra colori e parole” di Federica Partenza e Giovanna Gubbiotti.