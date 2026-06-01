Successo ad Assisi per il Gran Galà Calcio Umbro: le emozioni della serata - Tuttoggi.info

Altro grande successo ad Assisi, capitale del calcio col Gran Galà Calcio Umbro 2026. Tutto esaurito alla Locanda del Cardinale dove tanti big del calcio si sono dati appuntamento martedì 26 maggio 2026 per iniziativa di Golden Marketing, con i giornalisti Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, e l’associazione Insieme, per il patrocinio di Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Coni Umbria, Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti, Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Terni. Si rinnova il legame solidale con il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” che sostiene la ricerca scientifica e l’assistenza oncologica.

L’incontro pubblico sul talento giovanile nello sport, alle ore 17, ha aperto il Gran Galà e ha visto confrontarsi alla Locanda del Cardinale Mario Beretta (presidente del Settore Tecnico Figc), Angelo Binaghi (presidente della Federazione italiana tennis e padel), Francesco Ghirelli (presidente del Mecs-Movimento per l’Etica, la Cultura e lo Sport, ex presidente di Lega Pro), Diego Nargiso (ex tennista, Senior Sport Manager al Politecnico di Torino) e Roberto Samaden (responsabile del settore giovanile Atalanta), con gli interventi di Fernando e Filippo Barbetti, presidente e ceo del Gruppo Inveco.

Alle ore 21 sipario aperto sul Gran Galà del Calcio Umbro. Nel corso della serata sono stati premiati i migliori giocatori delle squadre umbre di Serie D, Eccellenza e Promozione attraverso una Top 11 da cui è uscito il giocatore simbolo della stagione, con i migliori allenatore e arbitro, alla presenza di Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti; il presidente della Regione, Stefania Proietti; il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti; il sindaco Valter Stoppini di Assisi con il vicesindaco e assessore allo Sport Veronica Cavallucci; il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci; il sindaco Ferdinando Gemma di Trevi con l’assessore allo Sport, Mirko Menicacci; il vicesindaco di Terni, Paolo Tagliavento.

Sono stati premiati l’ex calciatore Nicola Legrottaglie; il ventunenne attaccante Nicolò Tresoldi del Bruges, che ha appena vinto lo scudetto in Belgio, e nazionale Under 21 della Germania; Antonio Caracciolo, capitano del Pisa; l’ex attaccante Riccardo Zampagna; l’allenatore Cristian Bucchi, che ha portato l’Arezzo in Serie B dopo 19 anni; il talent scout Michele Fratini; l’assistente arbitrale Matteo Passeri che vanta il record di 286 designazioni in Serie A; il giovane blogger e giornalista Daniele Bartocci; il dottor Vincenzo Chiavetta, psicologo dello sport e coordinatore dell’area psicologica del Settore Giovanile della Lazio, nella delegazione del progetto Umbria 4 Deaf legato alla comunità dei sordi. Alla popolare giornalista Sabrina Gandolfi di Rai Sport è stato consegnato il Premio “Angelo Marinangeli”.





Luogo: assisi, piazza vescovado, 8