Un coinvolgente viaggio nel mondo della robotica: l’Istituto Comprensivo Perugia 12 investe nell’Educazione del Futuro - Tuttoggi.info

L'importanza delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) è importante già dalle prime fasce scolastiche

In un mondo in rapida evoluzione, dove la tecnologia guida il cammino verso il futuro, l’Istituto Comprensivo Perugia 12 si configura come modello di progresso e innovazione, continuando ad implementare la formazione dei docenti e ad attuare la sperimentazione in ambito STEM. La vision e la leadership del Dirigente Scolastico Simona Ferretti continuano a giocare un ruolo fondamentale nella promozione di un ambiente educativo all’avanguardia, pronto ad affrontare le sfide del mondo moderno con fiducia e determinazione.

Nei giorni 3 e 4 maggio scorsi, L’Aula Magna dell’istituto si è trasformata in un laboratorio in presenza dedicato al corso “Robotica alla Scuola Primaria” condotto dal Dirigente Scolastico, Prof. Alfonso D’Ambrosio, noto esperto di fama nazionale nel settore del Coding e della Robotica Educativa. L’iniziativa formativa ha offerto ai docenti una straordinaria opportunità per abbracciare l’innovazione didattica, rappresentando uno spazio di apprendimento dinamico arricchito da un’esperienza pratica e coinvolgente che ha permesso ai partecipanti di esplorare e sperimentare le potenzialità della tecnologia robotica come LEGO SPIKE, Robot Photon Logo Essential e LEGO Education, solo per citarne alcuni. Ciò che ha reso l’iniziativa formativa veramente speciale è stata l’energia contagiosa del Prof. D’Ambrosio che ha saputo trasmettere ai docenti la sua passione per la tecnologia permettendo a ciascuno di loro di vivere ogni momento del corso come un un’occasione unica di apprendimento e scoperta, sentendosi ispirati a esplorare nuovi modi di integrare la robotica nel processo di insegnamento-apprendimento.

Durante il laboratorio è stata evidenziata in modo inequivocabile l’importanza delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) per l’Istituto Comprensivo Perugia 12 ed è emersa chiaramente la volontà di promuovere un approccio educativo integrato e progressivo con l’obiettivo di istituire un curricolo verticale di Coding e Robotica. Questo curricolo, che sarà implementato dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado e che mira allo sviluppo delle competenze computazionali, consentirà di stimolare menti creative in grado di plasmare il mondo di domani, combinando insieme “ingegno” e conoscenza.

Immagine generica