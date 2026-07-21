Il 61° Trofeo Luigi Fagioli apre le iscrizioni per l’edizione-show - Tuttoggi.info

Il 61° Trofeo Luigi Fagioli entra nel mese clou e da ieri (20 luglio) ha preso il via con l’apertura delle iscrizioni alla prima “finale” del Campionato Italiano Supersalita.

Nella settimana e nel weekend del 23 agosto l’attesa cronoscalata umbra riconosciuta come “Montecarlo delle Salite” renderà la città di Gubbio fulcro nevralgico della specialità e di una serie sempre più prestigiosa e mirata di iniziative.

Su tutti i fronti – grazie al Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) presieduto da Fabrizio Fondacci – il lavoro sta proseguendo ad alti ritmi e le iscrizioni al 61° Trofeo Luigi Fagioli rimarranno aperte fino a lunedì 17 agosto alle 23.59 e ormai come di consueto dovranno essere perfezionate per via telematica. L’agevole procedura degli ultimi anni è infatti confermata e prevede il passaggio di pre-iscrizione nell’area riservata del portale di ACI e poi il completamento dell’operazione attraverso il sito http://rallyenter.it, dove piloti, team e scuderie trovano la modulistica necessaria. Per ulteriori info o istruzioni, si può sempre fare riferimento al sito ufficiale www.trofeofagioli.it.

A breve sarà inoltre collaudato il tracciato di gara eugubino. I 4150 metri che dalle porte della caratteristica città medievale raggiungono il valico di Madonna della Cima saranno ulteriormente rifiniti e allestiti con i massimi standard di sicurezza per ospitare al meglio sia il pubblico sia le auto da corsa: oltre che come penultimo round e prima “finale” della Supersalita 2026 con tanto di trasmissione in diretta su AciSport TV, il 21-23 agosto il Trofeo Fagioli è valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) Nord e Sud, il Campionato Italiano Bicilindriche e il Challenge Assominicar e assegnerà la Coppa Città di Gubbio nella competizione riservata alle auto storiche (che disputeranno due manche di prove e due di gara).

L’edizione 2026 ha già vissuto una prestigiosa anteprima a marzo coinvolgendo amici, istituzioni, partner e tanti studenti fra il gala che ha svelato il manifesto ufficiale alla presenza di tanti ospiti speciali e l’incontro sulla sicurezza stradale nelle scuole con il già pilota di F1 Andrea Montermini. Ora si attendono le ultime rifiniture prima di svelare il programma generale, che si aprirà ancor prima di Ferragosto per poi proseguire fino a domenica 23: attese nuove e rinnovate iniziative tra il Memorial Barbetti, l’“arena paddock show” tutta da vivere nel fulcro dell’area del Teatro Romano, mostre, incontri, musica, spettacoli, food&drink, parate, tuning e raduni di auto e moto e la partita di calcio tra le vecchie glorie dell’AS Gubbio e la Nazionale Piloti Salite.

Il programma di gara è invece già pubblicato nel regolamento: venerdì 21 agosto giornata di verifiche tecniche e sportive, sabato 22 dalle 9.30 il via delle due salite di prove ufficiali e la domenica 23 alle 9.00 il clou delle due gare del Tricolore Supersalita, con diretta televisiva e l’incoronazione, oltre che del vincitore assoluto, di alcuni possibili Campioni Italiani 2026, visto che come prima “finale” Gubbio presenta un coefficiente punteggio maggiorato a 1,5 e mette in palio punti pesantissimi per le classifiche di campionato. Nel 2025, l’edizione numero 60, con l’imprevedibile pioggia caduta nel finale di gara 1, sorrise a sorpresa a Ivan Pezzolla. Su prototipo Wolf, il pilota pugliese centrò il suo primo successo assoluto in Supersalita precedendo sul podio il toscano di Pieve Santo Stefano Michele Gregori e l’asso fiorentino Simone Faggioli, entrambi su Nova Proto.