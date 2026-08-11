Agli Europei di nuoto Quadarella brilla d’oro negli 800 stile - Tuttoggi.info

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Agli Europei di nuoto Quadarella brilla d’oro negli 800 stile

ItalPress

Agli Europei di nuoto Quadarella brilla d’oro negli 800 stile

Mar, 11/08/2026 - 20:33

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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Simona Quadarella è medaglia d’oro negli 800 metri stile libero femminili degli Europei di nuoto, in corso a Parigi. La romana, classe ’98, dell’Aniene, scappa nella seconda parte di gara, chiudendo in 8’15″55, davanti alle tedesche Isabel Gose (argento, 8’18″44) e Maya Werner (bronzo, 8’22″55). Quarto successo a livello continentale nella distanza per la Quadarella (dopo i successi a Glasgow 2018, a Budapest 2021 e a Roma 2022).
“Ho vinto altri titoli europei, ma vincere ancora è sempre stimolante. Come dico sempre vincere è difficile, ma riconfermarsi lo è ancora di più”. Così Simona Quadarella, ai microfoni Rai. “Sapevo che Gose sarebbe partita forte, perchè è meglio nella prima parte di gara – aggiunge la romana -. Sapevo di dover aspettare e cominciare a ingranare di più nella seconda parte e così è stato. Il mio segreto? Cerco sempre di mantenermi costante”.
Salgono a cinque (due d’oro) le medaglie italiane in vasca a Parigi, 28 in tutto nella rassegna continentale.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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