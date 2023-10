Igiene urbana, da lunedì 13 novembre al via la pulizia delle caditoie cittadine - Tuttoggi.info

Le novità sui servizi di raccolta differenziata a Gubbio sono state annunciate dal vicesindaco Tasso “Si parte con la zona di espansione e, a seguire, si arriverà a coprire tutte le principali frazioni”

Contestualmente al cambio di gestore – passato da Gesenu a Ece – il Comune di Gubbio sta dando avvio a tutta una serie di operazioni che vanno a implementare il sistema dei servizi di raccolta differenziata, igiene urbana e spazzamento.

Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessia Tasso, che tra le novità ha comunicato di aver implementato le pulizie con la spazzatrice nel centro storico, servizio che a brevissimo sarà esteso anche alle frazioni.

E’ stato inoltre ampliato l’orario di apertura della stazione ecologica di via Venata e, per dare risposta a un tema particolarmente sentito, prenderà il via da lunedì 13 novembre un servizio che prevede la calendarizzazione di tre pulizie all’anno delle caditoie: si partirà con la zona di espansione cittadina e a seguire si arriverà a coprire tutte le principali frazioni: fino ad oggi questo servizio non era svolto in modo sistematico, ma dal 13 verrà inserito in un calendario con tre interventi l’anno.

Restando in tema di differenziata, stamattina (30 ottobre) i cassonetti stradali di Monteluiano e Montanaldo verranno sostituiti con cassonetti a chiusura magnetica. Scopo di tale iniziativa è quello di risolvere una serie di situazioni critiche attraverso un programma che sta portando alla soluzione progressiva di tutte le problematicità del territorio, come quella dell’abbandono dei rifiuti. La distribuzione delle chiavi, per chi non l’avesse ancora ottenuta, verrà fatta il sabato mattina in via Venata, nei locali del Servizio Ambiente.