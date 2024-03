I Vescovi umbri in Vaticano per la “Visita ad limina Apostolorum”. Incontreranno papa Francesco lunedì 18 marzo - Tuttoggi.info

È iniziata lo scorso gennaio la “Visita ad limina Apostolorum” dei vescovi delle sedici regioni ecclesiastiche italiane “alle tombe degli apostoli”. L’ultima risale alla primavera del 2013, poche settimane dopo l’elezione di papa Francesco. I vescovi dell’Umbria saranno in Vaticano dal 18 al 22 marzo, vivendo momenti particolari in cui i Pastori riferiranno al Papa circa l’andamento delle loro Diocesi per averne indicazioni e risposte. Come evidenzia la Costituzione apostolica “Praedicate evangelium” di papa Francesco, la “Visita ad limina” rappresenta «il momento più alto delle relazioni dei pastori di ciascuna Chiesa particolare e di ogni Conferenza episcopale… con il Vescovo di Roma. Egli, infatti, ricevendo i suoi fratelli nell’episcopato, tratta con loro delle cose concernenti il bene delle Chiese e la funzione pastorale dei vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità. In tal modo si rafforzano i vincoli della comunione gerarchica e si evidenziano sia la cattolicità della Chiesa che l’unità del Collegio dei vescovi».

Il programma. Lunedì 18 marzo: ore 7.15: Messa sulla tomba del beato Apostolo Pietro nella Basilica di S. Pietro presieduta da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra; ore 9.00: udienza con il Santo Padre. Mercoledì 20 marzo: ore 7.30: Messa; ore 9.15: incontro al Dicastero per i Vescovi; ore 10.45: incontro al Dicasteri per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; ore 12.15: incontro al Dicastero per la Dottrina della Fede; ore 15.00: incontro al Dicastero per la Comunicazione. Giovedì 21 marzo: ore 7.30: Messa; ore 9.45: incontro al Dicastero per la Cultura e l’Educazione; ore 11.00: incontro al Dicastero per l’Evangelizzazione; ore 12.30: incontro in Segreteria di Stato e Sezione Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali; ore 16.00: incontro al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; ore 17.15; incontro per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Venerdì 22 marzo: ore 7.30: Messa; ore 9.15: incontro con la Segreteria Generale per il Sinodo; ore 10.30: incontro al Dicastero per il Clero; ore 12.00: incontro al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Le parole dell’arcivescovo Boccardo. «Recarsi alla “Visita ad limina” vuol dire innanzitutto – afferma il presidente della Ceu mons. Renato Boccardo – andare a confrontare la nostra fede con la testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo. Raccogliere la loro adesione al Signore Gesù diventa una scuola di vita e uno stimolo alle attività pastorali delle nostre Chiese umbre. E poi andiamo in Vaticano per raccontare al Papa, vescovo di Roma e successore di Pietro, la vita quotidiana delle diocesi dell’Umbria, per ricevere da lui il conforto, l’orientamento e l’incoraggiamento a proseguire nell’annuncio della gioia del Vangelo. Si tratta di una tappa nel cammino normale delle nostre Diocesi che ci arricchisce, ci sostiene e ci sprona per rinnovare dal di dentro le nostre comunità, in una testimonianza efficace che passa attraverso la vita dei sacerdoti, dei consacrati e delle consacrate e dei fedeli laici».





Gli attuali sei vescovi umbri, Francesco Soddu (Terni), Domenico Sorrentino (Assisi e Foligno), Renato Boccardo (Spoleto), Ivan Maffeis (Perugia), Luciano Paolucci Bedini (Città di Castello e Gubbio) e Gualtiero Sigismondi (Orvieto).

I vescovi umbri in Visita ad Limina, in udienza da papa Francesco, il 22 aprile 2013, Ernesto Vecchi (amministratore apostolico di Terni), Domenico Cancian (Città di Castello), Renato Boccardo (Spoleto), Gualtiero Bassetti (Perugia), Domenico Sorrentino (Assisi), Benedetto Tuzia (Orvieto), Mario Ceccobelli (Gubbio) e Gualtiero Sigismondi (Foligno).

(Fonte: Archivio fotografico Ufficio stampa diocesano Perugia)