I Love Spoleto, Christian De Sica affascina il pubblico di Piazza Duomo In arrivo Caparezza,

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Volge al termine la kermesse I Love Spoleto che nei mesi scorsi ha fatto brillare il meraviglioso Teatro Romano con spettacoli e artisti di fama internazionale. Poi è toccato a Piazza del Duomo, cornice unica per lo show unico di Christian De Sica portato a Spoleto grazie all’accordo tra l’Associazione Culturale Entertainment e il produttore Niccolò Petitto (Enpi Entertainment); stessa collaborazione che il 20 Luglio aveva regalato al pubblico del Romano Le parole note con Giancarlo Giannini.

Così, sabato 25 Agosto, il popolarissimo attore ha, prima, incontrato la stampa locale per una informale chiacchierata al Caffè Letterario e, poi, ha divertito e affascinato il pubblico della incantevole Piazza Duomo con il racconto della sua vita. A guidarlo, tra i tanti aneddoti dello show Christian racconta Christian De Sica, il giornalista, regista e attore Pino Strabioli e ad accompagnarlo nelle poderose esibizioni canore la big band Universe Orchestra condotta dal Maestro Marco Tiso, con al pianoforte il Maestro Riccardo Biseo.

In due ore di spettacolo il mattatore ha raccontato la sua vita segnata dalla figura del padre Vittorio De Sica e da incontri straordinari come quelli con Sofia Loren, Grace Kelly, Wanda Osiris, Andrea Bocelli, Gene Kelly. Ad ogni episodio, ad ogni canzone, ad ogni risata, il ritratto del vero Christian De Sica è apparso sempre più nitido e il pubblico ha seguito attento, rapito dall’esposizione mai scontata dell’attore che, in un fuori programma amabilissimo, ha duettato sulle note di Roma nun fa la stupida stasera con la bravissima Serena Autieri, spoletina d’adozione.

L’ultimo appuntamento con la stagione 2018 di I Love Spoleto andrà in scena Venerdi 31 Agosto, allo Stadio Comunale di Spoleto, con l’attesissimo CAPAREZZA Prisoner 709 Tour. Ancora disponibili i biglietti e anche una speciale convenzione, stipulata con La Spoleto Norcia in MTB, che consentirà ai possessori del biglietto del concerto di partecipare alla Spoleto Norcia in MTB Family aggiungendo solo 1 euro in più.

Acquisto biglietti www.ticketitalia.com | Maggiori info su www.ilovespoleto.com

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa