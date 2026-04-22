Rifiuti sanitari, il progetto "ReMed" punta sull'economia circolare - Tuttoggi.info

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Rifiuti sanitari, il progetto “ReMed” punta sull’economia circolare

ItalPress

Rifiuti sanitari, il progetto “ReMed” punta sull’economia circolare

Mer, 22/04/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Un’alleanza concreta tra istituzioni, territori, professionisti sanitari e impresa per portare l’economia circolare dentro la sanità. È questo il messaggio al centro dell’incontro promosso in occasione dell’Earth Day, durante il quale Novo Nordisk ha fatto il punto sul progetto ReMed, che consente il recupero e il riciclo dei dispositivi medici iniettabili preriempiti per autosomministrazione, con l’obiettivo di trasformarli in nuove risorse e ridurre l’impatto ambientale.
mec/mgg/azn

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