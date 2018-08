I Love Spoleto: Caparezza allo Stadio Comunale, ancora una settimana per acquistare i biglietti

share

0 shares Share

Tweet

Pin

I love Spoleto si prepara per il gran finale e, a poche ore dall’arrivo in città di Christian De Sica, che si esibirà in Piazza Duomo sabato 25 agosto, Spoleto vive il fermento anche per un altro attesissimo big. La chiusura del cartellone 2018 della kermesse, ideata e organizzata dall’Associaizone Culturale Entertainment, spetterà infatti a Caparezza che si esibirà in concerto venerdi 31.

Il cambio di location della tappa spoletina del 709 Prisoner Tour ha sicuramente consentito una maggiore disponibilità di biglietti data l’importante capienza dello Stadio Comunale che ha ancora posti liberi per assistere al concerto.

Il tour 2018 di Michele Salvemini, in arte Caparezza, è partito da Lucca il 24 giugno e si concluderà il 2 settembre a Treviso. Un anno speciale per l’artista che festeggia anche il raggiungimento del doppio disco di platino e annuncia l’uscita di un nuovo album al termine del tour. Penultima delle 28 tappe sarà quella spoletina di venerdi 31 Agosto per la quale sono ancora disponibili biglietti da acquistare su www.ticketitalia.com

Maggiori info su www.ilovespoleto.com

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa