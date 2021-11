I funerali di Mara Ortolani dopo l’autopsia

Il pm Petrini ha disposto l'esame sul corpo della mamma 33enne morta sulla Marscianese per accertare le cause del tragico incidente

La comunità di Torgiano e gli amici dovranno attendere ancora per dover dare l’ultimo saluto a Mara Ortolani, la mamma di 33 anni morta nella tarda serata di venerdì. Sull’incidente che si è verificato lungo la Marscianese, a San Nicolò di Celle, indagano i carabinieri.

Mara ha perso il controllo della sua Dacia Duster, che ha impattato violentemente contro un muretto di recinzione, poi addosso al fusto di un grande pino, prima di prendere fuoco. Inutili i soccorsi.

L’auto è stata posta sotto sequestro. E per far luce sulle possibili cause, il pubblico ministero Michela Petrini ha disposto, com’era scontato, l’autopsia sul corpo della mamma, che lascia tre bambini. Per l’esame è stato dato incarico al medico legale Laura Panata.

Una volta eseguita l’autopsia la salma sarà riconsegnata alla famiglia e si potranno celebrare i funerali di Mara.