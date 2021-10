Incidente, Mara lascia 3 figli: dolore e incredulità

La 33enne ha perso il controllo dell'auto lungo la Marscianese nella notte tra venerdì e sabato | Il mezzo ha preso fuoco dopo l'urto contro un albero

Dolore e incredulità nella comunità torgianese per la morte di Mara Ortolani, la 33enne morta nell’incidente che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato.

Mara, intorno alla mezzanotte, stava ritornando nella sua abitazione, a Torgiano, quando per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la Marscianese, ha perso il controllo della sua auto, all’altezza del bivio che conduceva all’ex discoteca Billo (nella frazione di Deruta di San Nicolò di Celle).

Un impatto terribile. L’auto che supera il fossato lungo la strada, abbatte il muretto di recinzione di un’abitazione e si schianta conto il tronco di un grande pino. Poi si incendia. Mara, probabilmente, era già morta.

Inutili i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l’auto era già completamente avvolta dalle fiamme. Il personale del 118 ha solo potuto constatate il decesso della donna, di cui si è potuti risalire alle generalità attraverso l’auto e altri riscontri.

La giovane Mara, molto conosciuta in zona, aveva tre figli piccoli. Parole di incredulità e di dolore nei commenti che gli amici hanno affidato ai social una volta appresa la terribile notizia.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Gli accertamenti medico legali potranno contribuire a chiarire perché Mara è uscita di strada. Resta una comunità segnata dal dolore.