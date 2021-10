Muore a 33 anni nell’auto che si incendia AGGIORNAMENTI

La donna ha perso il controllo dell'auto, l'incidente nella notte tra venerdì e sabato lungo la Marscianese a San Nicolò di Celle | Inutili i soccorsi

E’ morta a 33 anni, nell’auto che stava guidando sulla Marscianese e che, dopo essere uscita di strada, è finita contro un albero e si è incendiata. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a San Nicolò di Celle, frazione di Deruta.

La donna (O. M. le sue iniziali, di Torgiano) ha perso il controllo dell’auto nel tratto tra l’agricola Carboni e il bivio per svoltare all’ex discoteca “Billo”.

L’impatto con l’albero è stato particolarmente violento e la vettura ha preso fuoco. Per la donna che era al volante, soccorsa dai vigili del fuoco e dal 118, non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Deruta. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

(notizia in aggiornamento)