I dipendenti Tempor restano nel limbo

Dare mandato agli uffici per espletare immediatamente la gara di appalto per consentire il reintegro immediato dei lavoratori che prestano servizio per il Comune di Perugia attraverso la società Tempor Spa (ex Talea srl). E’ quanto chiedono al sindaco Romizi e alla giunta i consiglieri Pd Mirabassi e Borghesi. “Da qui a poco tempo – sostengono i proponenti – si prevedono numerosi pensionamenti (circa 50 nel 2018 e circa 30 nel 2019): se è pur vero che questo genererà un risparmio per l’ente, liberando risorse, allo stesso tempo si determinerà una situazione di scoperto nell’organico. Per questo è necessario scongiurare possibili inefficienze per i cittadini che si rivolgono ai servizi comunali”.

Della questione si è discusso nella II Commissione di Palazzo dei Priori. Nel 2014, è stato ricordato, il Comune di Perugia ha affidato il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla società Talea srl, per personale utilizzato a coprire le sostituzioni dei servizi scolastici e altri uffici a seconda delle necessità. Nel 2016, a causa delle inadempienze contrattuali di Talea srl è stato risolto il contratto e si è proceduto allo scorrimento della graduatoria, affidando il servizio alla società Tempor Spa fino al 31 dicembre 2017.

“Ad oggi – lamentano Mirabassi e Borghesi – l’Amministrazione comunale non ha ancora attivato le procedure volte ad impegnare le somme necessarie al mantenimento dei 14 lavoratori Tempor inseriti nella pianta organica del Comune di Perugia e per questo non è stato possibile prorogare i contratti, pur essendo a bilancio i fondi necessari e impegnati fino al 31.12.2019, somme, peraltro, messe a disposizione proprio per garantire la stabilità di questo personale e la continuazione dei rapporti di lavoro anche per i prossimi anni. Stante questo immobilismo, i 14 impiegati in questione sono rimasti senza lavoro dallo scorso 1° gennaio. Vorremmo quindi essere messi al corrente dello stato di avanzamento della situazione.”

La dirigente comunale Panichi ha informato i consiglieri che la nuova gara per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato era già stata impostata, ma che nel frattempo sono arrivati i rilievi della Corte dei Conti, per cui è stato necessario rimodulare il bilancio, tra cui anche quanto previsto per le forme di lavoro flessibile. “Le risorse sono state rese disponibili in fase di assestamento di bilancio – ha precisato – ed è stata avviata la ricognizione delle esigenze da parte dei singoli dirigenti per gli eventuali posti di natura temporanea ed eccezionale, non per i posti vacanti di organico, che sono altro cosa e, al momento siamo in fase finale per poter impostare la gara.”

Sia il presidente Sorcini che la consigliera Borghesi hanno sottolineato come la continuità dell’utilizzo del lavoro in somministrazione, nel passato, ne abbia fatto venire meno il carattere dell’eccezionalità. Hanno chiesto quindi di conoscere con esattezza l’iter previsto e i tempi. Borghesi ha anche chiesto se, nell’ambito del prossimo bando di concorso che verrà fatto per istruttore amministrativo contabile sarà in qualche modo riconsciuta al personale Tempor l’esperienza acquisita in questi anni di servizio per il comune.

Su questo, la dirigente è stata precisa ed ha spiegato che i lavoratori in questione hanno rapporto di lavoro con l’agenzia, non direttamente con l’amministrazione e, purtoppo, la normativa nazionale li esclude da qualsiasi forma di stabilizzazione. “Con la riforma Madìa – ha spiegato – si era aperto uno spiraglio anche per questa categoria di lavoratori, dopo anni di esclusione. Purtroppo però, quando il decreto è arrivato al Senato è stata tolta proprio quella norma che ci avrebbe permesso di stabilizzarli.”

L’ente, quindi, oltre alla gara per il rinnovo del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, procederà anche a bandire un concorso per 5 istruttori amministrativo-contabili a breve e all’assunzione di bidelle-cuoche entro settembre.

