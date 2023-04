I Block Devils regalano ai Sirmaniaci lo scalpo di Modena

Vittoria per 3-0, dopo la maratona del terzo set terminato 34-32

La Sir Safety Susa Perugia supera in 3 set Modena, regalando una gioia ai propri tifosi, che vedono in quella verso i Canarini “la partita”. Anche nei playoff per il quinto posto, che vale l’accesso alla Challenge Cup. Spareggi nei quali Perugia approda in semifinale. Con la sconfitta maturata al PalaBarton i ragazzi di coach Giani restano invece all’ultimo posto della classifica dei playoff Challenge.

Block Devils che nel primo set faticano un po’ a prendere le misure degli ospiti, la cui resistenza è comunque piegata sul 25-22 finale.

Nel secondo set la Sir gioca più sciolta, chiudendo a proprio favore 25-22.

Nel terzo set Modena prova a rientrare in partita in un finale dall’esito altalenante e lunghissimo. Prima gli ospiti annullano tre match point, poi sono i padroni di casa a dover rincorrere, fallendo ancora le palle del K.O. Fino al 34-32 che chiude il set e la partita.

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena 3-025-22; 25-21; 34-32

