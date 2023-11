I bambini incontrano il Papa, in 200 dall'Umbria in Vaticano | Foto - Tuttoggi.info

Anche bambini umbri protagonisti all'udienza di Papa Francesco per condividere “le loro speranze e preoccupazioni per il futuro”

Erano in settemila, provenienti da 84 Paesi i bambini che lunedì 6 novembre hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano per condividere “le loro speranze e preoccupazioni per il futuro”. E tanta Umbria è stata protagonista a I bambini incontrano il Papa, con 200 bambini provenienti da Perugia, Umbertide (tra cui l’Orchestra per la pace Aldo Capitini dell’Istituto Comprensivo cittadino formata da 50 ragazzi e ragazze), Assisi (i bambini dell’istituto comprensivo Assisi 1), Terni. E sul palco con il Santo Padre è salito anche un bimbo di Assisi, Christian, figlio del vicequestore della polizia Francesca Di Luca, da oltre un decennio a capo del commissariato di Assisi.

L’evento “I bambini incontrano il Papa”, in Aula Paolo VI, è stato accompagnato dalla pubblicazione de “L’Enciclica dei bambini”, libro scritto a quattro mani da Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la prefazione del Papa che scrive: “Cari bambini, vi abbraccio, e sappiate che il vostro Papa e ‘nonno’ farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono”. L’incontro – si legge in un comunicato – è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e organizzato in sinergia con Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

I Bambini incontrano il Papa è partito domenica 5 novembre con un momento di confronto delle delegazioni straniere nella Basilica romana dei Santi XII Apostoli, per riflettere sulla casa comune e l’ambiente e la presentazione di “Earth4All e il mondo di Francesco”, un documentario di Sky e GEDI, alla presenza degli autori Riccardo Luna e Daniele Moretti, con l’introduzione di fra Carlos Trovarelli, Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali.

Lunedì 6 novembre dopo una visita alla Basilica di San Pietro i bimbi hanno aspettato il Papa nell’Aula Paolo VI, dove l’attesa è stata scandita da contributi musicali delle scuole partecipanti, tra cui quella di Umbertide, e dall’esibizione del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. È intervenuto poi poi il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero organizzatore, a seguire testimonianze e canti di bimbi provenienti da Vietnam, Brasile — regione dell’Amazzonia e favelas di Rio de Janeiro — e Australia. Infine il vescovo di Roma ha dialogato con i piccoli presenti, quattordici dei quali che hanno gli hanno rivolto domande – su ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali – e curiosità. Non sono mancati i contributi del Piccolo coro dell’Antoniano e del cantante Mr. Rain.

