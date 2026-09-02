Housing MUR, in Umbria 1.323 posti letto in più. Superato il target di 60 mila a livello nazionale - Tuttoggi.info

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Housing MUR, in Umbria 1.323 posti letto in più. Superato il target di 60 mila a livello nazionale

Redazione

Housing MUR, in Umbria 1.323 posti letto in più. Superato il target di 60 mila a livello nazionale

Bernini: “Più libertà di scegliere dove studiare”. In Umbria 694 posti letto sono nella provincia di Perugia e 23 nella provincia di Terni
Mer, 02/09/2026 - 14:26

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In Umbria sono 1.323 i posti letto in più per gli studenti universitari. Di questi, 717 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Nel dettaglio, 694 posti letto sono nella provincia di Perugia, e 23 nella provincia di Terni. Per gli ulteriori 606, Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del MUR, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d’obbligo.

I nuovi alloggi saranno disponibili, con le stesse modalità, nel 2027. Per accedervi è possibile rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze.

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