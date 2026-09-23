Concerto Organo e flauto il 27 settembre a San Ponziano - Tuttoggi.info

Concerto d’organo e flauto
Chiesa di San Ponziano
L’Associazione Culturale L’Orfeo in collaborazione con Spoleto Study Abroad propone,
Domenica 27 settembre alle ore 18, nella suggestiva Chiesa di San Ponziano, un concerto
imperdibile di musica antica.
All’organo il maestro Angelo Silvio Rosati, al flauto la virtuosa Jill Swisher: due interpreti di
grande sensibilità che daranno voce a un programma di straordinaria bellezza.
Il programma propone un percorso attraverso secoli di musica per organo (e flauto), dal
Duecento al Settecento, privilegiando il repertorio italiano e le sue connessioni con la
tradizione europea. Dalle laude francescane medievali alle sonate barocche, si alternano pezzi
solistici e duetti, in un dialogo tra spiritualità, virtuosismo e cantabilità.
Il programma alterna brani di carattere liturgico (inni, elevazioni, offertori) a pagine strumentali
libere e virtuosistiche (ricercari, canzoni, toccate), offrendo al pubblico un’esperienza
immersiva nella ricchissima tradizione organistica italiana.
Accanto alle pagine organistiche più intense, risuoneranno due sonate per flauto e organo di
Benedetto Marcello e Georg Friedrich Händel, in un dialogo raffinato e coinvolgente tra i due
strumenti.
Protagonista d’eccezione sarà l’organo storico della Chiesa di San Ponziano: uno strumento di
pregevole fattura, costruito presumibilmente nella seconda metà del XVIII secolo, con cassa
lignea unica in cantoria, tastiera di 45 note, pedaliera scavezza e trasmissione meccanica
sospesa.
Restaurato nel 2011 dalla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini in occasione della
42ª edizione della Rassegna di concerti d’organo “Luigi Antonini”, tornerà a vibrare in tutta la
sua autentica voce.
Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica antica e il fascino degli strumenti
storici