Fiumicino, commemorazione di Salvo D'Acquisto con Luongo e il fratello dell'Eroe - Tuttoggi.info

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Fiumicino, commemorazione di Salvo D’Acquisto con Luongo e il fratello dell’Eroe

ItalPress

Fiumicino, commemorazione di Salvo D’Acquisto con Luongo e il fratello dell’Eroe

Mer, 23/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina si è svolta la cerimonia per l’83° Anniversario del Sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, “Venerabile”, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo e del Professore Alessandro D’Acquisto, fratello dell’Eroe. Il
Comandante Generale, accompagnato da D’Acquisto, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato al Vice Brigadiere, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i Caduti. Nel suo intervento, il Generale Luongo ha sottolineato come quel sacrificio continui a ispirare l’Arma e l’intera Nazione.(ITALPRESS)

trl/gsl (Fonte video: Arma dei Carabinieri)

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