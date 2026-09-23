Il concerto degli Amici della Musica di Foligno ospite al Teatro Alphatenia di Nocera Umbra - Tuttoggi.info

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Il concerto degli Amici della Musica di Foligno ospite al Teatro Alphatenia di Nocera Umbra

Redazione

Il concerto degli Amici della Musica di Foligno ospite al Teatro Alphatenia di Nocera Umbra

Mer, 23/09/2026 - 14:21

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Intreccia musica e patrimonio artistico il concerto che vedrà insieme Amici della Musica di Foligno e Comune di Nocera Umbra. Per la stagione musicale folignate uno speciale appuntamento “fuori sede” che aprirà le porte del Teatro Alphatenia, un raffinato gioiello ritrovato dove, domenica 27 settembre, ore 18.00, si esibirà il Duo composto dal violinista Ettore Pellegrino e il chitarrista Gianluca Persichetti, musicisti di primo piano nel panorama solistico italiano. Intenso e godibile il programma con brani per duo e per chitarra sola. Si ascolteranno la Sonata concertata in la maggiore e la Fantasia per violino e chitarra Moses di Nicolò Paganini, la Romanza andalusa di Pablo de Sarasate e l’Histoire du Tango di Astor Piazzolla, fino al Preludio n.1 di Heitor Villa-Lobos e un Medley di Baden Powell. Ma non sarà solo musica. Protagonisti del pomeriggio anche i tesori d’arte che il borgo umbro conserva. Prima del concerto, grazie all’amministrazione comunale si potrà partecipare a una visita guidata gratuita alla preziosa Pinacoteca Comunale. L’appuntamento è per le 16.30 alla Pinacoteca Civica di San Francesco (Piazza Caprera), vicinissima al Teatro. Levatura internazionale per il Duo in scena con il violinista Ettore Pellegrino, carriera internazionale e intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, come spalla o solista. Organizzatore musicale di stagioni liriche, stagioni sinfoniche, tour internazionali e festival, ha suonato con prestigiose realtà tra cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro alla Scala di Milano. È direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e della ICO Suoni del Sud di Foggia, e docente di Violino presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila. Palchi internazionali anche per il chitarrista Gianluca Persichetti, Componente del “Trio Chitarristico Santa Cecilia”, del Trio “Nosso Brasil”, del Duo “Corde Brasiliane”, nel 2010, ha fondato con Stefano Rossini e Carlo Biancalana, la “Choro Orchestra”. Attratto dalla musica etnica e profondo conoscitore di musica brasiliana, ne è tra i maggiori esecutori italiani. Nel 2007 ha preso avvio la sua collaborazione con Lina Sastri. Si dedica all’attività didattica a Roma all’Accademia Romana di Musica, di cui è presidente. È docente di Chitarra Classica al Conservatorio “U. Giordano” di Foggia. Per info e biglietti www.amicimusicafoligno.it.




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